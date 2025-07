- U prvom zanosu svi blokaderi, plenumaši i opozicija, konkretno do 15. marta, pa čak i do 28. juna, išli su na omasovljivanje svojih skupova putem emotivne manipulacije kod ljudi. Želeli su da probude određene emocije kod građana, "studenti, naša deca, mladost" i time su pokušali da pridobiju podršku naroda. Nakon frustracije koje je nastala nakon 15. marta, a posebno nakon skupa od 28. juna, dolazimo do momenta gde, iz svoje nemoći da izvedu dovoljan broj ljudi na ulice, direktno stižemo do osvete svih njih, i to prema onima koji su ih možda i podržavali do nekog trenutka, ali su prestali. I generalno do osvete celokupnom narodu naše države koji neće rušilačku politiku. Bilo koji građanin koji nenasilnim putem ukaže na svoje ljudsko pravo da prođe nekim putem ili da sve to što čine nema veze sa pameću, biva etiketiran kao protivnik borbe za demokratiju, bio ili ne bio glasač SNS. Odmah biva svrstan u, kako oni to kažu, "ćacije, sendvičare i botove", a sve ovo je zapravo najveći odraz blokaderdskog poraza - smatra Obrknežev.