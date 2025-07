Naglasio je da država nije posegla za represivnim merama, već da preventivno deluje i da policija na raskrsnicama gde se pojave blokaderi izgura okupljene sa strane, bez upotrebe prekomerne sile, želeći da pošalje poruku onima koji to rade da dobro rasmisle i da to više ne rade.

- To pokazuje crte fašizma koje su se pojavile u pojedinim grupicama koje funkcionišu što na fakultetima, što kroz razna udruženja koja su osnovali. To ismevanje ljudi koji rade svoj posao, da su manje vredni od njih, to su osnovni oblici fašizma, toga nije bilo od 1940.godine, ali se u 2025. godini pojavljuje u jednoj susednoj državi u obliku u kakvom nije bilo ni za vreme Drugog svetskog rata - rekao je Glišić aludirajući na koncert hrvatskog muzičara Marka Perkovića Tomsona u Zagrebu.