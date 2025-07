- Nisam siguran da bi takav koncert mogao da se organizuje ni u Hrvatskoj u njenom pretpristupnom periodu, pre nego što je ušla u EU. Tako da mislim da sve adekvatne reakcije za koje očekujem da dođu iz EU ili iz regiona treba da nam služe da zaista niko nikad ne pomisli da treba na takav način da revidira istoriju. Ona je vrlo jasna i bilo kakvo veličanje zločina ili poruke protiv bilo kog naroda ne smeju da postanu standard. Nažalost, hrvatska javnost je na to pala. To se vidi po ogromnom broju ljudi koji su tamo došli. Ali možda će se ipak videti neke posledice i u turističkoj sezoni, jer zaista ne verujem da će se iko odlučiti da ove godine, kad se tako nešto dešava, svoje letovanje provede u Hrvatskoj. I 5. avgust je još jedan datum kada će se videti kakve će biti reakcije i da li će biti adekvatnije u odnosu na neke ranije godine - upozorava Antonijević.

On ocenjuje da Tompsonov koncert zaslužuje zvaničnu reakciju da ne bi ostalo nedorečeno, čak i u pravnom smislu, da se organizuje koncert na kome se čuju ustaški pozdravi i gde se masa uljuljkuje da je to nešto što je dozvoljeno.

- Sve ovo što se dešavalo u Hrvatskoj u vezi s koncertom Tompsona zaslužuje pažnju i hrvatske javnosti. To je ne samo nepoštovanje prema žrtvama Drugog svetskog rata već i nepoštovanje prema žrtvama "Oluje" 1995. Voleo bih da se više političara u Hrvatskoj od toga ogradilo. Mislim da je to alarm za buđenje i hrvatske javnosti, i nas u regionu, ali i alarm za buđenje EU - smatra Antonijević.

- U to nema nikakve sumnje. Ali ne treba biti iznenađen ćutanjem EU. Ona se ne oglašava ni po drugim pitanjima. EU ne reaguje i kada se u nekim zemljama centralne Evrope ili pribaltičkim zemljama veličaju pojedinci ili jedinice koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu na strani nacizma. Ako se na to žmuri, ne treba očekivati nešto drugačije ni na temu ovog koncerta, koji je bio izliv ekstremizma i šovinizma. To je najstariji problem u hrvatskom društvu i posledica toga što nije sprovedena denacifikacija nakon Drugog svetskog rata. Nije bilo suočavanja sa zločinima i, nažalost, u Hrvatskoj imate dobar deo javnosti koji smatra da su u Jasenovcu stradali Hrvati, a ne Srbi. Glorifikacija zločina i zločinaca trebalo bi da bude upozoravajuće za celu Evropu. Međutim, mislim da o tome niko ne razmišlja u ovom trenutku, pored Ukrajine, Trampa, Bliskog istoka... - objašnjava Graovac za Kurir.