"Možemo li da zamislimo da iko organizuje koncert nekog pevača u Nemačkoj koji veliča Adolfa Hitlera? Jednostavno, ceo svet bi ustao i oštro to osudio i sankcionisao"

Poznat po proustaškom repertoaru Tompson je ovoga puta nastupio pred gotovo pola miliona uglavnom mladih ljudi koji su u glas uzvikivali Za dom spremni, a u pozadini se čuo i Tuđmanov govor.

Osude iz Evrope još uvek nema, a više na ovu temu za Kurir televiziju rekao je doktor Rajko Petrović, politički analitičar.

- Nažalost, još jednom svedoči o tome da Evropska unija ima dvostruke standarde, odnosno aršine, kada je reč o sveukupnim političkim i društvenim dešavanjima ovde na Balkanu. Ovo nije prvi put. Mi smo imali situacije pre deset godina kada su ljudi koji slušaju Thompsonovu muziku razbijali ćirilične table na Vukovaru, na šta je tamošnje srpsko stanovništvo imalo pravo, pa Evropska unija nije na to reagovala, tako da me zaista ne iznenađuje što je takva poruka, odnosno odsustvo bilo kakvog komentara, kamoli osude, došlo od strane Brisela.

U Hrvatskoj su kazne za izricanje ovog pokliča između 1000 i 4000 evra, ali do sada ove kazne nismo videli u praksi. Petrović kaže:

- Koliko je meni poznato, niko nije kažnjavan, možda jeste, ali to su neki ljudi koji nemaju bitnu funkciju u državi i društvu. Sa druge strane, vi ste imali situaciju da se premijer Hrvatske, Andrej Plenković, hvalio da nije kupio kartu, ali da je dobio na poklon od Marka Perkovića. Takođe i neki drugi članovi Hrvatskog sabora, selektor fudbalske reprezentacije... Dakle, to je tamo masovno prisutno, što i nije čudno, ako uzmemo u obzir da zvanični podatak kaže da je tom koncertu prisustvovalo 504.000 ljudi. Nezvanično u Hrvatskoj verovatno živi manje od tri miliona ljudi, što znači da je verovatno svaki peti stanovnik Hrvatske tamo bio prisutan. Ako se pogleda neka analiza ljudi od 18. do 60. godine, to ide negde i do 70%.

Veliko je bilo i prisustvo mlađe publike, a Petrović to komentariše sledećim rečima:

Nažalost, mi sad imamo veće generacije koje ne pamte taj rat, međutim očigledno da se to sa roditelja, ili deda i baba, prenosi na njih. Nema kritičkog odnosa prema onome što se dešavalo od 1991. do 1995. godine. Slavi se Oluja potpuno neskriveno, pevaju se stihovi Thompsonove pesme koji su upereni kako protiv Srba, tako i protiv Srbije u celini. Tako da, nažalost, ne očekujem da će nove generacije u Hrvatskoj doneti neki kvalitativni pomak u poboljšanju sveukupnih srpsko-hrvatskih odnosa.

Ove godine obeležava dr 30 godina od akcije Oluja koja je trajala od 4. do 7. avgusta 1995. godine, kada je proterano 250.000 Srba, a Hrvatska ovu godišnjicu svake godine sve više i više slavi.

- Tu nema nikakve dileme, dakle videli smo da su ti natpisi koji su dronovi pravili na koncertu Marka Perkovića bili i u formaciji „Oluja 95“, on je i pevao pesme koje su posvećene tom periodu. Tako da, za njih je to završena priča, oni to ne vide kao etničko čišćenje, ne vide u tome bilo kakav element nečega zbog čega bi se trebali stideti, naprotiv, oni se ponose time. Čini mi se da nikada nećemo doći do zajedničke tačke, do nekakvog pomirenja u tom smislu. Ali po meni je mnogo veći problem što hrvatska strana na neki način Srbima, posebno onima koji su progonjeni, kada bi mogla, kao da bi zabranila da tuguju tog dana, iako su bili žrtve tog jednog velikog egzodusa. Tako da, nažalost, tu nisam optimista da će doći do nekog poboljšanja.

Iako je Hrvatska članica EU, komentari i dalje nisu stigli, osim od nekih političara ili javnih delatnika iz zemalja poput Slovenije.

- Zaista zvuči šokantno kada uopšte govorimo o tome da li treba nešto tako da se sankcioniše u EU, gde treba da se baštine evropske vrednosti. Antifašizam i antinacizam je jedna od njih. Možemo li da zamislimo da iko organizuje koncert nekog pevača u Nemačkoj koji veliča Adolfa Hitlera? Jednostavno, ceo svet bi ustao i oštro to osudio i sankcionisao. Ovde, nažalost, toga nema već dugo vremena. Zaista mislim da to nije samo pitanje Srbije, to treba da bude pitanje Izraela kao jevrejske države i romske populacije i njenih organizacija, ne samo u Srbiji već i širom Evrope, jer su uz Srbe, Jevreji i Romi vođeni u logore o kojima Marko Perković peva i bacani su u reke i jame, što on takođe veliča.

Postoji i onlajn peticija koju je velika količina Hrvata potpisala, a koja se zalaže za ukidanje ovog koncerta.

- Imali smo i primer književnice Vedrane Rudan koja je to jasno osuđivala. Nikako ne treba poistovećivati celu populaciju u Hrvatskoj sa onima koji slušaju Marka Perkovića. Mnogi su se i gnušali čak toga. Međutim, ovde imamo ipak jedan značajan deo, ne mogu da kažem da je to manjina, koji je pod snažnim nacionalističkim nabojem, koji je na granici koketiranja sa kleronacizmom i koji kao takav je vrlo agresivan i vrlo prisutan, medijski, društveno-politički.

