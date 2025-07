- Problem je što smo s jedne strane, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, stekli investicioni rejting. S druge strane imamo problem radne strane, imamo deficitne kategorije i neki uzimaju bolovanja od mesec dana. To se oslikava na redovan broj radnika. Molba i apel ministra Lončara i svih nas jeste da to pratimo sa dužnom pažnjom. Ovde su i predsednici opština, a mi ćemo u saradnji sa njima i kompanijama doći do spiskova koja su to lica koja zloupotrebljavaju taj položaj. Naravno, tu ima i izuzetaka koji su s pravom na bolovanju - istakla je.