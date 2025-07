On je naglasio da policija ne treba da rešava politička pitanja, već da jedino ima interes da sve bude mirno.

"Jedini interes policije je da sve bude mirno, da bude obezbeđena bezbednost svih građana, bezbednost u saobraćaju, da bude obezbeđena sloboda kretanja koliko god je to moguće. Mi smo imali princip da treba voditi računa o vitalnim saobraćajnicama u Beogradu i da jednostavno treba voditi računa da svi mostovi, auto-putevi, aerodrom i železnička stanica budu prohodni", naveo je Dačić.

On je rekao da je sinoć u Užicu jedan policajac povređen i da je policija identifikovala osobe koje su ga napale.

"Noćas je napadnut jedan žandarm i on je povređen, ne znam kakav je stepen povreda. Dva lica su utvrđena da su ga napala, ona su identifikovana. To je nešto što policija ne može da dozvoli. Neko može da ne dođe na blokadu u sedam sati ujutru zato što mu je rano, ali policajac mora svaki dan da dođe na posao. Porodica ne zna da li će on doći razbijene glave ili će se nešto desiti", naveo je Dačić i podsetio da je juče na dužnosti poginuo jedan saobraćajni policajac.