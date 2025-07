On je dao sve od sebe da u razgovoru s novinarima odbrani sve ono što je taj događaj izbacio na površinu - od ustaških pokliča "Za dom spremni" i ostalih simbola tog pokreta, podizanja ruke u znak nacističkog pozdrava, pa sve do samih Tompsonovih stihova koji veličaju ustaške zločine, slave progon Srba i prizivaju nove ratove. Ništa od ovoga nije video Plenković. Naprotiv, on kaže da je to bio sjajan događaj i uspeh na koji svi mogu da budu ponosni. Kako je naglasio, Tompson je jedini pevač u Hrvatskoj koji može da okupi pola miliona ljudi.