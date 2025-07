Čim je počela sezona godišnjih odmora, naglo je opao revolucionarni naboj unutar blokaderskog pokreta, o čemu svedoče scene s blokaderskih akcija u kojima tek nekolicina njih pokušava da zaustavi saobraćaj na pojedinim raskrsnicama. Ako su more, plaže ili planine jedan od glavnih razloga velike bežanije među blokaderima , drugi sasvim sigurno leže u bezidejnosti i besciljnosti njihovih aktivnosti koje su izazvale nezadovoljstvo čak i onih koji su ih podržavali .

Profesor političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je to uzaludan posao, jer je svima jasno da blokade nemaju snagu. Kako je rekao, razloge za očigledno gašenje blokaderskog pokreta treba tražiti i u odluci većine među njima da ne žrtvuju svoje letnje odmore za besciljne i dezorganizovane blokade.

- Njihova socijalna okupljanja i revolucionarna svest ne bi trebalo da znaju za odmor. Međutim, sasvim je jasno da to nema taj karakter i čvrstinu, već je reč o nečemu što je zadato, nametnuto i prirodno se gasi pošto nema ni smisao ni cilj. Privid da blokade još traju daju oni najradikalniji među njima, ta šačica koja je ostala i činiće sve da pregura leto, da održi taj plamičak od blokada. Želja za letovanjem je prevladala kod većine, ali je suštinski osipanje na blokadama nastalo kada su i oni shvatili da je sve ovo besmisleno i da nema efekta. Raspršila se ideja oko koje su se u početku okupljali i nastalo je rasulo - objašnjava Petričković.

On napominje da je politička artikulacija blokadera pokazala sve njihove nedostatke i nedoslednosti.

- Nije bilo te jedne ideje koja bi održala sve to na okupu. Naročito je to postalo očigledno posle 28. juna. Od tada sve što rade jeste na mišiće, na silu i s poslednjim atomima snage. Postao je to više davljenički roptaj nego blokaderski pokret - smatra Petričković.