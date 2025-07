- Prema normativnom okviru koji tamo postoji, to je kažnjivo po zakonu. Dakle, to su podsećanja na nacističku ideologiju i period Drugog svetskog rata, a to bi i po zakonima EU trebalo da bude kažnjivo. Moram da napomenem da reakcija EU ne iznenađuje jer je Hrvatska njihova članica i onda bi bilo iznenađujuće da neko iz tog društva toliko osudi tu državu. Nisam siguran koliko EU može to da osudi, a da sama Hrvatska to ne osudi, otuda i takav odgovor. Mi smo hteli jači odgovor iz Brisela, ali to se neće desiti. Ne samo zbog statusa Hrvatske, već je ovo 2025. godina i Evropa se priprema za nešto više oko Ukrajine.