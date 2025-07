Ne stišava se bura nastala zbog koncerta Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu i ustaškog pozdrava "Za dom spremni" koji je zajedno sa ustaškim pevačem klicalo 504.000 Hrvata na Hipodromu u glavnom gradu Hrvatske. jedan od njih bio je i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić koji je priznao da je i on rekao „spremni“ kada je Tompson izgovorio "Za dom".

"Bio sam na koncertu, od prve do poslednje pesme. Slušao sam, video ljude koji su bili na koncertu, razgovarao s njima, osetio atmosferu. Verovatno jedan od najvećih svetskih koncerata ikada održanih, održao se u našoj maloj Hrvatskoj koja ima 3,8 miliona stanovnika", izjavio je Ivan Anušić.

"To nije svetska sramota, to je jedan poseban koncert, poseban događaj koji je okupio pola miliona ljudi. Ono što je važno, i što bih naglasio, jeste da i političari i novinari treba da biraju reči kada komentarišu ovaj veliki koncert", rekao je Anušić za Index i naglasio da je prosek godina posetilaca Tompsonovog koncerta bio 30.

"Ja sam malo iznad proseka, ali govorim o drugima koji su bili tamo. To je mladost Hrvatske koja je pevala o domovini, veri i Domovinskom ratu i njegovim herojima. Ako neko smatra da je to sramota - rekao bih da je on sramota za Hrvatsku, ako ne priznaje vrednosti o kojima se pevalo. Ti ljudi su se okupili u tako velikom broju i zajedno u jedan glas pevali", priča hrvatski ministar odbrane o koncertu zbog kog je juče reagovala i Evropska komisija u ekskluzivnom odgovoru za Kurir.