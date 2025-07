- To je radničko naselje, nije Dedinje, Banovo brdo. Izgađali su celu kapiju sa farbom. Tu je i neka kesa. Sve sam prijavio. Ovde je najveća fleka. Odvaljen je i deo fasade, kao da su nečim tvrdim gađali, možda čak i pucali. Komšije kažu da su čule prasak. To je sigurno nečim jakim udareno. I komšiji su zid farbali. Tu je bio parkiran auto komšije, uništili su mu auto farbom. Najviše me brine ovaj gore oštećeni deo, odvaljene fasade. To nije moglo tek tako, to je moralo sa nečim jako teškim da se udari. Ovo su delovi odvaljene fasade. Moralo je biti gađano ili pucano s nečim - kazao je on u programu naglasivši da je sve prijavljeno policiji.