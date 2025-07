- Studenti na mojoj katedri će uspeti da završe akademsku godinu do 31. oktobra, dok za ostale koji počnu s nadoknadom 14. jula nisam siguran... Ostaće im jedan mesec za šest ispitnih rokova, kako to misle da obave, koje će biti posledice? Oni o posledicama nisu razmišljali, neki od njih su mislili da donose novo društvo, novi svet, što mogu da prihvatim kad je reč o studentima, ali kada je reč o zrelim profesorima u moderno vreme, takva vrsta greške je za osudu - istakao je Antić.

- Ne verujem da ovo vraćanje na nastavu označava kraj blokadama, ali se nadam da označava spuštenje tenzija, ali to opet zavisi od uprava fakulteta. One treba da pokažu da li su spremne i sposobne da to urade ili će dozvoliti da se stvari vrate u anarhično stanje. Ne može država da rešava problem blokada. To je zakonski na fakultetima i njihovim upravama. Na plenumima Filozofskog pojavljuje se 20 do 30 ljudi, nekad bude maksimalno 50. Ali studenti zaista nisu problem - naglašava Vuletić i dodaje: