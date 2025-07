- Sigurno je da će ti koji su prošle noći napali kuću moje porodice biti pronađeni, a onda bih voleo da čujem i saznam razlog toga što su uradili. Takođe me zanima, šta bi oni preduzeli da je neko tako oskrnavio njihovu kuću da li bi to ćutke podržali ili bi rekli da je to normalno, što je još gore.