Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju Centru za društvenu stabilnost (CZDS) koji je organizovan povodom dokumentarnog filma "Anatomija obmane — Srebrenica", dok je sa predsednikom razgovarao istoričar Aleksandar M. Gajić.

Predsednik Vučić je između ostalog govorio o borbi protiv donošenja "Deklaracije o genocidu u Srebrenici", koju je vodio u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- Iz nekoliko obaveštajnih izvora smo saznali da se to sprema. Pitao sam na jednom sastanku predstavnika Kvinte da li se to dešava, i onda je nemačka ambasadorka rekla da se ta rezolucija priprema više od 7-8 meseci. Upitao sam kako je to moguće, to uvek mora da bude inkluzivno, uvek morate da radite sa ljudima, pre svega iz te zemlje i regiona, nemoguće da mi nismo ništa pitani - istakao je predsednik Vučić.

On je dodao da su doneli odluku koja nije bila nimalo laka, jer su bili svesni da će ih svi napadati zbog toga.

- Da budem iskren, to je bila najteža odluka, jer niko drugi ko god da je bio na vlasti, tu odluku ne bi doneo i ko god kaže drugačije taj vas laže, uvek bi se oni dodvoravali nekome. Na temi koja je užasno teška i jezivo problematična da bilo šta radite, kako god da se suprotstavljate takvoj rezoluciji vi ste viđeni kao neko ko ne priznaje težak zločin, ma koliko se vi trudili i objašnjavali da to nije istina.

Foto: Printskrin

"Danonoćno smo radili na tome!"

Vučić je u intervjuu za CZDS istakao da je ta borba bila neverovatna.

- Doneli smo odluku da se borimo, i ta borba je bila gotovo neverovatna. To je bilo i vreme izbora, mnogi ljudi su se bavili nekim drugim stvarima, malo ko je želeo da se koncentriše na to, ali tim od 30-40 ljudi je živeo za to i danonoćno je radio na tome - rekao je Vučić i dodao:

- Suprotstavili smo se uz tri osnovna pitanja, zašto u ovom trenutku, ko je podnosi i šta očekujete da rezolucija donese, pomirenje ili nove sukobe u regionu? Rešili smo da se borimo do kraja i najjače moguće. Na kraju, rezultat je takav da 109 zemalja nije glasalo za, ili da budem precizniji 108 jer nemamo dokaz da bi Avganistan podržao rezuoluciju, ali je za očekivati da bi to uradio, a Venecuela koja nije imala pravo glasa svakako bi bila protiv.

Istakao je da je rezultat bio neverovatan uspeh.

- I to pokazuje da su ljudi razumeli da je reč o geopolitičkom pitanju, da je reč o osveti nekih moćnih zemalja prema jednom malom narodu, slobodarskom, slobodoljubivom. Ali smo pokazali zube, borili se, sačuvali obraz ne samo Srbije, već i srpskog naroda. A za njih je to bio, šta god ko govorio, i oni to znaju između sebe, pravi politički fijasko. Jesu li oni izglasali? Jesu. Ali je to u stvarnosti, u realnom životu, bio za njih pravi politički fijasko.

Ceo intervju predsednika Vučića možete pogledati u nastavku teksta: