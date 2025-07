- Iz nekoliko obaveštajnih izvora smo saznali da se to sprema. Pitao sam na jednom sastanku predstavnika Kvinte da li se to dešava, i onda je nemačka ambasadorka rekla da se ta rezolucija priprema više od 7-8 meseci. Upitao sam kako je to moguće, to uvek mora da bude inkluzivno, uvek morate da radite sa ljudima, pre svega iz te zemlje i regiona, nemoguće da mi nismo ništa pitani - istakao je predsednik Vučić.