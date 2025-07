Zoran Anđelković je podsetio da su vlasti u Prištini više puta imali inicijativu da ukinu opštinu Severna Mitrovica kako bi bila samo jedna opština Mitrovica, da su kupovali lokale na severu, oduzimali stanove i kuće Srbima i zabranjivali da se grade kuće i naselja koje je Kancelarija za KiM gradila, i da su sve to radili sa ciljem da proteraju Srbe sa Kosova, prenosi Kosovo onlajn pisanje RTV-a.

„Oni bi hteli da legalizuju postojeću situaciju gde je Albanac gradonačelnik na prostoru gde se nalazi 97 odsto Srba, oni bi hteli da stvore uslove da u biračkom spisku imaju više Albanaca ne nekim izborima kako bi potpuno preuzeli i integrisali Severnu Mitrovicu u Južnu Mitrovicu“, ocenio je on.

Na pitanje da li su predstavnici zemalja Kvinte, misija Kfor, Euleks, EU, Oebs i Unmik prave adrese kojima je predata peticija „Protiv Kurtijevih mostova na Ibru“ uz zahtev za hitnu i jasnu reakciju na ponašanje institucije u Prištini, Anđelković je rekao da, iako su to formalno pravno prave adrese, suštinski te adrese ne interesuje život Srba na Kosovu, jer, kako je ocenio, deo ratnog plana iz 1998. i 1999. godine da Kosovo treba odvojiti od Srbije i da tu ne treba da žive Srbi, za njih nije završen.

Anđelković je izjavio da sumnja da će oni išta preduzeti u pravcu sprečavanja izgradnje dva nova mosta na Ibru, s obzirom na to da nisu preduzeli ništa da nateraju premijera Kosova u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija da raspiše izbore, već dozvolili da tri odsto Albanaca vladaju u sve četiri opštine na severu.

„Ako govorimo o svim onim incidentima, šta sve Kurti radi, upadi u institucije, i da nije bilo nikakvih reakcija od pomenutih adresa onda ne očekujem nekakvu reakciju sa ovih adresa, iako je na pravim adresama poslat zahtev“, istakao je on.

Odgovarajući na pitanje da li je Kurti imao obavezu da se konsultuje sa srpskim stanovništvom koje vodi jedan Albanac, Anđelković je rekao da iako je Kurti imao i moralnu i političku obavezu to da uradi, nije iznenađujuće što on to nije uradio.