Nema nikakve sumnje da je kampanja N1 i Nove S, u kojoj je nasilje nad novinarima drugih medija opravdavano i oni čak ismevani, a prvi čovek Informera predstavljen kao personifikacija svakog (državnog) zla u Srbiji, doprinela da ekstremni blokaderi to shvate kao poziv na linč!

Napad na privatni prostor kao što je kuća urednika van je okvira člana 54 Ustava Republike Srbije, koji govori o slobodi okupljanja, a na koji se blokaderi konstantno pozivaju. Napad na privatni prostor ulazi u sferu zastrašivanja. Nevažno je čak i da li je taj napad bio organizovan ili individualan, on je izveden i može da posluži kao znak svim blokaderima da je napad na privatnu imovinu onih koji ne misle kao oni potpuno opravdan.

Da je upravo ekstremizacija želja mnogih blokadera , smatra i politički analitičar prof. Dejan Miletić. On navodi da je teško uopšte razumeti ideju da se privatna imovina, odn. kućni prag targetira i da to uopšte može nekome da bude cilj.

"Ključna ideja ovakve jedne agresije, po svemu sudeći, predstavlja traženje nove šanse za dalju radikalizaciju i taj nivo mržnje koja se iskazuje treba da bude nekakvo plodno tle i za možda neki građanski sukob širih razmera. Svakako se traži šansa da se dodatno iskomplikuje unutrašnja situacija i da se održi vatra kako bi "gorela" do jeseni. Tako da, neprestana je težnja da se stvori atmosfera velike mržnje i dodatnog društvenog rascepa. Sa ovakvim situacijama treba biti vrlo oprezan. Svakako je potrebno identifikovati one koji su to uradili, da se utvrdi motiv", kaže Miletić za Kurir.