- Rektor Đokić danas za "Špigel" govori kako će da izgleda blokaderska lista. Direktan kriminal je to što radi, na fakultetu je zabranjeno bavljenje politikom, a on je rektor Univerziteta - direktno vrši krivično delo. To radi i na fakultetu, univerzitetu, pušta delovanje, dopušta da državne institucije budu pretvorene u opštinske odbore blokaderske partije. Njegov prorektor je državni funkcioner deset godina. U svim telima. Predsednik Skupštine akciona Infrastrukture železnice, čovek koji je morao da bude pitan i priveden zbog nadstrešnice, a nije. Jeste primetili kako je premešten predmet Višem tužilaštvu u Beogradu i prebacili ga baš kod Nenadića na TOK. A zbog čega, koga da zaštite, a koga da gone? E sad vidimo koga. Nije poznav ni ovaj Milošević prevarant. U pravu su ljudi kada govore o korupciji. Kažu, kriv je Vučić koji ih je postavio, a ja ne znam ni koji su to ljudi. Ali neko naš ih je postavio. Vi sad vidite da oni imaju biznise sa njima. Više desetine miliona evra, sa ovima koji sede tu, Stokiće, i sa ovim drugim, Tomovićem, desetione miliona evra, rade baš sa Železnicama. Pljačkaju ovu državu, pa ruše državu iznutra. Ovo su sve državni funkcioneri, sem vlasnika kafane. Samo pogledajte te njuške na šta liče. Sve iz države, za rušenje države, a oni se obogatili. Napunili su džepove. Biće mnogo istraga i rezultati će doći. Ne pada sneg da zaveje breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag - kaže predsednik i dodaje: