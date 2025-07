- Ako mi dozvolite, to što se dogodilo Draganu J. Vučićeviću je mnogo ozbiljnije nego što misli bilo ko. Ja ću da ga molim da uzme obezbeđenje, jer su nama obezbeđenje uzimali neki koji nikada nisu bili ugroženi, zato što su sami govorili o sopstvenoj ugroženosti i dobijali obezbeđenje. Dragan J. Vučićević je hrabar čovek, ima šestoro dece, i da mu neko baca na kuću , zna koliko ima sa troje male dece u toj kući živi, govori o tome da su ti ljudi bili huligani, teroristi ili zakržljalog ili zapušenog mozga, želim da verujem da je ovo poslednje. I takvi će biti, ali je usledio direktan poziv pre toga i sa N1 i Nova S, sve vreme su optuživali Dragana J. Vučićevića da je on kriv za sve, reći ću vam između ostalog zašto, zato što je Informer značajno gledaniji nego N1 i Nova S zajedno, pa im sad smeta i zbog cena, medija i svega drugoga. Samo da imate u vidu. To je jedan od ključnih razloga, jer Šolaka uvek interesuje samo njegov džep. Uvodili su brutalnu kampanju protiv čoveka, da više i sami ne znaju zašto, valjda zato što drugačije misle i zato što im se suprotstavlja. I zato što je to smeo da radi u teško vreme i nije se uplašio ni kada su organizovali proteste protiv njega itd. - rekao je i dodao:

- Zašto je ovo užasno loše i užasno teško? Posebno je užasno loše zbog činjenice da se ti mediji nisu oglasili, da ni reč nisu rekli. Naprotiv, da se tome raduju. Da pojedini ljudi, ako mogu tako da ih nazovem ljudima, dakle, od onog Štimca do mnogih drugih, kažu to je početak, imam ispisak i tako dalje. I čudi me da policija nije reagovala. Čudi me da tužilac nije reagovao. Ne zaboravite, hapsili su ljude koji su vikali njihovim novinarima bu. I ništa više. Pipnuli ih nisu. Kada obeležavate nečije kuće, kada napadate nečije stranačke prostorije, to je čisti hitlerizam i ponavljanje takvog ponašanja iz perioda 1932. do 1938. godine. Kad napadate druge političke stranke, kada napadate kuće svojih političkih protivnika, je li stvarno mislite da mi ne možemo da organizujemo napad na njihove kuće? Pa možemo u roku od sata vremena im uništiti sve stranačke prostorije širom Srbije. Sve. Sve. Od prve do poslednje. U roku od sata vremena. Ne treba nam više od toga. A ja bih lično kaznio i tražio hapšanje za svakog ako bi im jedan prozor uništio. Zato što želim da živimo u uređenoj zemlji. U normalnoj zemlji u kojoj će da se poštuju prava političkih protivnika.|