- Kada obeležavate nečije kuće, napadate nečije stranačke prostorije - to je čist hitlerizam. Jel vi stravno mislite da mi ne možemo da organizujemo napad na njihove kuće? Možemo u roku od sat vremena da im uništimo sve stranačke prostorije širom Srbije, ne treba nam više od toga. Ali ja bih lično tražio hapšenje za svakog ko bi im jedan prozor uništio. Zato što želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj se poštuju prava političkih protivnika. A oni se nadaju da će nešto da se dogodi kada sruše neki prozor. Nije politička stranka prozor, već srce i duša ljudi. Politika nije matematika, nisu prostorije, prozor. Ne moramo da imamo nikakve prostorije, pobeđivaćemo ih opet. Morate da osvajate duše i srca ljudi, moraju ljudi da vam veruju. To se ne radi time što razbijate prozore nekome. Naučite šta je politika. Borite se da osvojite srca ljudi, a ne da budete besni i da mrzite, tako nikoga nećete da osvojite - kaže Vučić.

- Znate li kakav im je pad popularnosti? Ovako idu, strmoglavo. Svaki dan duže, što provode družeći se sa kontejnerima, zauzimajući puteve i praveći blokade u Srbiji, ovako idu. To se retko viđa u politici. Tako im ide rejting. Na dnevnom nivou, kompletan blokaderski rejting, neće to ljudi. I oni ljudi koji su bili ostrašćeni za njih sada su ili nigde, ili prelaze na drugu stranu, kao što ste videli u Kosjeriću. Ljudi vole svoju državu i traže ozbiljnost - zaključuje on.