- Vrlo često se čulo sa vrha države da postoji problem u funkcionisanju Javnog tužilaštva, a to se u praktičnim reperkusijama i reflektovalo u živoj praksi. Videli smo različite aršine koji su primenjivani prema blokaderima i ovoj drugoj stvari gde je bila određena vrsta ekscesa, a mislim na ono četvoro mladih ljudi iz Novog Sada koji su branili prostorije SNS . Ovde je veoma izazovno naći meru, a ne ulaziti mnogo i ne prejudicirajući stvari jer je ta fotografija svakako zanimljiva po učesnicima koji su tu zabeleženi. Zanimljiva je i pojava rektora na toj slici, pa postoje razne pretpostavke na tu temu.

- Prvo da kažemo ko je ta osoba. Vidi se koliko je on značajan, uticajan i moćan. Mnogo je nadležne odgovornosti u njegovim rukama. Hteo da kažem nešto o samoj fotografiji. Prvi put kada sam je video, mislio sam da je fotomontaža, međutim kada sam pročitao tekst shvatio sam da je prava slika, a moja prva asocijacija jeste da su se donovi tu skupili kako bi proslavili neku akciju. Naravno da niko nema pravo da se bavi sa kim će on da se druži, ali ovo je specifičan trenutak u našoj državi, gde javni tužilac i te kako mora da vodi računa o tome. Kako su oni mislili da će ova fotografija da prođe nezapaženo i ispod radara. Prosto je neverovatno da su to pomislili u svojoj naivnosti.