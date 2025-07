Za druge, poput mog strica, dve godine mlađeg od tebe, rat je trajao malo duže. Kažu da me stric voleo više od ikoga. I srce me boli svaki put kad mi majka to kaže i pita se da li ga se sećam, a ja nešto promrmljam, jer istina je, Marko, da ga se nažalost slabo sećam. Kad je otišao u gardu ‘91, ja sam imao četiri godine, a do ‘95. je kući došao tri puta, na po par dana. Nisam ga video ni tog 10.4.1995., kad su ga spustili s Dinare u kapsulu – nisu mi dali, Marko, jer je bio u komadima. Tog dana, kao i prethodnih godina, ti si, dobri moj Markane, verovatno ratovao s gitarom u jednoj i p**** u drugoj ruci. Kažem 'dobri', jer nema baš ništa loše u tome, dobri moj Marko.