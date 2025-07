Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što niko nije odgovarao za napad na njega u Potočarima 2015. godine i što se napadi na njega nastavljaju, rekao da je to logično jer ti napadi dolaze iz regiona gde smeta Srbija koja raste, napreduje, koja neće da se ponižava i koja neće da kleči pred svima i da se izvinjava svemu i svačemu.

"Još jedanput iskazujem najiskrenije saučešće prema članovima porodica poginulih i nastradalih i nikada se taj odnos teške osude neće moći da promeni i to je ono što je važno. U tome se mi Srbi razlikujemo od svih ostalih koji nikada tako nešto nisu rekli za srpske žrtve i nikada nisu na takav način iskazali saučešće porodicama srpskih žrtava", rekao je Vučić govoreći sinoć za TV Pink.

Ukazao je da je za njega najteža borba bila pre malo više od godinu dana u Ujedinjenim nacijama (UN), tokom glasanja o rezoluciji o Srebrenici i naveo da je to bila danonoćna borba.

"Ponosan sam na tu borbu celog našeg tima. Čini mi se da sam u tom periodu najviše posedeo i to su bili teški dani u Njujorku i svuda. Tako smo se borili da sam na kraju bio počašćen time što su Zlatko Lagumdžija i Elmedin Konaković rekli da je neverovatno šta je Srbija radila i kako se Srbija borila . Mi smo imali pred sobom samo jednu zastavu, našu crveno-plavo-belu trobojku koju smo morali da štitimo, čuvamo i za nju da se borimo, ali i za svoj narod. I uspeli smo u tome", istakao je predsednik Vučić.

"O tome Srbiju nisu obavestili"

Govoreći o tome kako je saznao da se priprema tekst rezolucije, rekao je da se zaprepastio kada je dobio podatke iz obaveštajnih izvora i saznao da se tekst priprema već sedam do osam meseci, a da o tome Srbiju nisu ni obavestili.

"Na sastanku Kvinte pitao sam: 'Je li istina da ovo radite?' Jer nije bilo zvaničnog predloga. I onda mi je nemačka ambasadorka rekla 'Pa dobro, to spremamo već 7-8 meseci'. Čekajte, vi to spremate 7-8 meseci i nama niste ni rekli. Hoćete mir u regionu i pomirenju u regionu, a niste nas ni obavestili? Pa tako s partnerima razgovarate? Kako je to moguće?", upitao je Vučić.