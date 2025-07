- Naser Orić je ubijao srpske civile i on je ugledan građanin i heroj, to se i moglo očekivati od države i što mi sada očekujemo da će procesuirati nekog manje bitnog. Nismo čuli ni "izvinite" ni od njih ni od zapadnih zemalja. Vučić je zbog tog izvinjenja otišao vrlo hrabro i rizikovao život predsednika Srbije, da ga kamenuje grupa huligana i ekstremista - kaže Deđanski i ocenjuje:

- On je pokazao i jednu veliku hrabrost i ispružio ruku koja je inače stajala 20 godina pre toga. On ju je ponovo pružio, mi znamo da je bio zločin, ali nije bio genocid. Nas su selili, to je genocid.