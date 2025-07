- Evidentno je da se ratni zločin desio, niko ne beži od toga. Ako je uslov da se suočimo sa istinom, onda to treba svi da učine, ne samo Srbi. Stiče se utisak da je to jedan projekat satanizacije našeg naroda. Bošnjaci su prvo napravili velike zločine nad Srbima, ali ako bi se suočili sa istinom i optužili deo muslimanske političke i vojne elite za te zločine nad Srbima, onda bi propao projekat. U genima srpskog tradicionalnog naroda ne postoji genocidnost. Nigde nismo imali primer da su Srbi organizovali logore, ubijali i iživljavali se. Ratnih zločina je bilo, ali u istoriji našeg naroda nije zabeležen primer genocidnosti.

- Ja njima nudim, kao srpski komandant, spreman sam da me odvedu na šehidsko mezarje, vojničko groblje, da se poklonim vašim šahidima. Ne mogu me odvesti.

- U pitanju su krivično-pravne kvalifikacije koje sa sobom nose političke implikacije. Politika je nastavak rata drugim sredstvima. Ne negirajući jedan zaista veliki zločin, samim insistiranjem na narativu o tzv. genocidu, želi se postići to da se izgradi jedna potpuno netačna kvalifikacija o ratu u Bosni i Hercegovini. Kada to formulišete i definišete na taj način i on postaje relevantan, tog trenutka prestaje da bude važno zbog čega i kako je počeo sam rat. Kao proizvod toga imamo diferencijaciju među žrtvama.