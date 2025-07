- Ono što me brine je da mnogi u regionu svaku priliku koriste za dodatni političko-informativni napad na Srbiju ne bi li izdejstvovali da Srbija bude poslušna i slaba i na ovaj ili onaj način pod tuđom kontrolom. Teško je izboriti se kada imate iz Prištine, Podgorice, Zagreba, Ljubljane isti glas i gotovo uvek je protiv nas. To je uvek inicirano voljom velikih sila, to nije od juče.

- Šta god mi radili iz regiona, imate najmanje njih pet protiv nas. Ne mogu to da kažem za Skoplje, osim kada vam se javi neki podpredsednik vlade koji je pod direktnom kontrolom. Zvanično Podgorice, ne računajući Milana Kneževića i ponekad Andriju Mandića, sve ostalo potpuno jednako kao i Zvanično Sarajevo, nikakve razlike nema. I nemam nikakav problem sa tim, to je njihova politika. Samo mi moramo da znamo da stvari tako stoje. Naravno, to je uvek inicirano voljom velikih sila. Ako pročitate nekoliko knjiga dobrih i samo pogledajte Turke koji će da čute o genocidu nad Jermenima, gde je milion i po Jermena teško stradalo, i niko to ne sme da pomene, ali će zato svaki put nama Srbima da spočitavaju, kako oni kažu, genocid u Srebrenici. I to bez imalo milosti i bez imalo promišljanja da li time kvare ili ne kvare odnose sa bilo kim. A kada se glasa o rezoluciji o genocidu nad Jermenima, onda će da pozovu pola sveta da okrenu naopačke i da objasne da ćete time da ukinete pravo na bilo kakav odnos sa velikom činjenicom.