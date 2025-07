"Ukazao sam na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete čak ni manje zemlje u svetu. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana. To je jedan od ključnih razloga za sprovođenje obojene revolucije", naveo je Vučić gostujući na TV Informer, pa dodao :

"Srbija ne sme da bude jača nego unižena i mora da se vrati na ono mesto koje je imala do 2012. godine. Ali nema ništa od obojene revolucije. Srpski narod je pritisnut ali to ne znači da ne oseća sve te pritiske. Samo Srbi nisu imali pravo na samoopredeljenje na prostoru bivše Jugoslavije. Čak i kada su nam otimali Kosovo i tukli ovu zemlju bombama i granatama ni tada im nije palo na pamet da kažu 'izvinite'. Moramo da poštujemo sebe, govorimo o svojim žrtvama, da sa pijetetom govorimo o njima i da čuvamo nacionalne interese. Moramo da uradimo sve da izbegnemo ratove i sukove. To nam je potrebnije nego bilo kome drugome. Mi ćemo svojom ekonomijom da preteknemo sve druge. Moraćemo da osnažimo vojsku da sebe zaštitimo, nećemo nikoga napadati".