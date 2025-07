- Mi se nalazimo u Novom Sadu gde smo zajedno sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, imali prilike da obiđemo kako teku radovi na izgradnji mosta preko Dunava. Most je deo Fruškogorskog koridora i njegova dužina će iznositi nešto više od 1600 metara. Takođe, očekuje se, kao što je najavljeno, da radovi na ovom mostu budu završeni do aprila. 20. aprila 2026. godine, tada će uslediti spajanje konstrukcija mosta i sam Fruškogorski koridor bi trebalo da bude završen do kraja 2026. godine - kaže Butačević i dodaje:

- On je iskoristio priliku i da na današnjem skupu govori o onome što je prethodnih meseci aktuelno u našoj državi, a to su višemesečne blokade. Poručio je da će ovo vreme ostati zapamćeno kao vreme u kom se najviše gradilo i radilo, iako su mnogi pokušavali da to ospore i da spreče. Naglasio je da je veoma srećan i ponosan na sve građane Srbije koji su rastu i razvoju naše zemlje doprineli. Naglasio je da Srbiju niko neće uspeti da sruši i da uspori, iako mnogi to pokušavaju - kaže Butačević i dodaje: