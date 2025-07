- Treća i četvrta osoba sa leve strane su Mladen Nenadić i Nebojša Bojović. To je čovek koji je potpisao sve vezano za nadstrešnicu. Meni kažu da podržavam studente, ne. Ja podržavam mlade momke koji izađu i jasno brane nacionalne stavove, ali problem je, i ne podržavam, to što ne znaju za koga rade - kaže Bihali i dodaje:

- Ja na krštenje svog deteta zovem najbliže prijatelje i saradnike sa kojima u tom trenutku sarađujem. Tako da, rečenica u kojoj kažu da ovo nije bio javni skup, već proslava rođenja unuka – to znači da se tako aktivno druži. Svako na ovoj slici ima razlog zašto se druži. Ovo je skupština u rasejanju, to se tako zove. Ja smatram da je takva organizacija preuzela studentske proteste pod svoje – kaže Nikolić i ocenjuje:

- Protesti nisu nastali spontano, sada smo došli do toga da nadležni organi moraju da rade svoj posao. Naše bezbednosne službe mogu da naprave istragu ko stoji iza ideje da se ovde napravi obojena revolucija. Vi imate mnoge ključne komponente za obojenu revoluciju. Najveći problem rektora Đokića je to što je zloupotrebio svoju poziciju. Ne možete deliti studente. Studenti koji dođu na fakultet da polažu kolokvijum, a oko njih se stvori grupa ljudi koja im zviždi – to ne sme da se desi - kaže Pavlović i dodaje:

- On kao rektor to uopšte nije osudio, mora da nosi moralnu odgovornost. Zna se na koji način se bavi politikom. Ne možete se za demokratiju boriti nedemokratskim sredstvima. Ne možete praviti nenajavljene skupove, ne možete da se borite za nacionalne interese Srbije, a da sprovodite narative koje već nisu u nacionalnom interesu Srbije. Vi imate u potpunosti pravo da glasate za nekog drugog, ako vam se ne sviđa politika Aleksandra Vučića, a ne da se služite nedemokratskim sredstvima.

- Problem je sve ovo što predstavlja ova fotografija. Rektor Đokić je zvanično započeo kampanju za izbore – samo ne znam za koje. To je krivično delo, a on je Beogradski univerzitet pretvorio u izborne štabove. Svi ovi ljudi na fotografiji su ljudi iz sistema. Bojović i Milošević su bili na upravljačkim i nadzornim funkcijama infrastrukture železnice u trenutku kada je pala nadstrešnica – kaže Srbljanović i dodaje:

- Zanimljiviji mi je ovaj Milošević, koji je izvršni direktor. On je izvršni direktor. Kako mi kažemo da je korupcija pobila te ljude? Pa ajmo da krenemo od njih – možda su firme njihove? Ali kako mi to da saznamo kada oni sede sa čovekom koji vodi taj slučaj? Oni su našli spregu sa tužiocem koji vodi taj slučaj, sa Đokićem koji je predvodnik blokaderskih plenuma.

- Žrtva je žrtva i ne treba biti pristrasan ni u jednom smislu. Najviše me boli upravo to što neki ljudi koriste nečiju patnju i bol u političke svrhe, što i vidimo. Ovo jeste tuga, istina je zatrpana i mi nećemo doći do prave istine. Zanima me kome je poslata poruka ovom slikom? Ova slika deluje spontano, ali nije slučajno uslikana. Da znamo ko stoji iza i fotografiše – mnogo toga bi nam bilo jasnije.