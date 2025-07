- Moja politika, moje srce kuca za Srbiju. Mene interesuju samo stvari koje se tiču naše zemlje. Ja se borim za interese Srbije, ne za interese Evrope, Amerike, Rusije, bilo koga drugog. I to jeste moj lično najveći problem, jer to niko ne voli da čuje, to niko ne voli da vidi. Osim građana Srbije koji poštuju i podržavaju tu politiku. E to je ono što oni ne mogu da razumeju - kazao je predsednik Vučić.