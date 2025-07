Blokaderi Novog Pazara 11. jul su iskoristili da još žešće poguraju ovu kampanju, a za to se pobrinuo takozvani zbor građana Novog Pazara i njihova predstavnica Nusreta Brunčević. Oni su se u petak uveče okupili u centru ovog grada kako bi odali poštu žrtvama Srebrenice, ali i svim, kako su rekli, "ubijenim od strane ovog režima u Srbiji". Nusreta Brunčević je rekla da se pre 30 godina dogodio "genocid nad Bošnjacima u Srebrenici", što je tvrdnja koju blokaderi ovih dana uporno ponavljaju i guraju u javnost ne bi li još više ocrnili Srbiju.

Ovakvim stavovima još više se ogoljuje politika koju blokaderi promovišu i nameravaju da sprovedu ako uspeju da se domognu vlasti. To je pre dve nedelje javno otkrila blokaderka iz Novog Pazara Emina Spahić, a nastavak žigosanja Srba i Srbije konkretizovan je kada se u sve uključilo i opoziciono krilo blokadera. Došlo se do toga da su lider PSG Pavle Grbović i nekoliko istomišljenika predali Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Grbović je u intervjuu za Danas rekao da je sad pravo vreme da se donese ta rezolucija i da to treba da se učini i zbog blokadera iz Novog Pazara, kojima je "teško palo da slušaju o srpskom integralizmu", kao i da "slušaju govornika koji je nekoliko dana pre toga govorio na promociji knjige Radovana Karadžića".