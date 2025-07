Odalović dodaje da on pokušava da ostvari što je moguće veći cilj – da protera sve što može da protera, preuzme sve institucije, uspostavi svoju vlast na severu, gradi policijske stanice.

„Na Kosovu se dešava brutalniji teror od fizičkog, hapšenja i proterivanja ljudi koji tamo žive sa porodciama, policajaca koji samo rade svoj posao, a dom im je na KiM, do ovoga što rade sa mostovima“, primetio je Odalović.

Podsetio je da je Kurti još pre nekoliko meseci rekao da je sve što je planirao da uradi na severu i zavšrio, samo glavni most na Ibru nije otvorio, ali da mu je poručeno da taj most i neće otvoriti.

„Taj most je most otpora, on je spasao Srbe koji su ostali da žive u četiri opštine, jer je na tom mestu samoorganizovanjem Srba postavljena blokada i 1999. i 2004. čime je sprečeno da razulareni ljudi proteraju i ostale Srbe“, rekao je Odalović.