- To što je zvanično izrečena presuda Ratku Mladiću je nepravda, jer se u Srebrenici nije desio genocid, već ratni zločin. Ove godine je prvi put upoređen broj žrtava i broj sastava armije. 77% ljudi sa njihovog spiska navode se kao aktivni pripadnici 28. divizije. Oni ne mogu sami sa sobom da se dogovore da li je 12.000 ili 8.000 žrtava, ili ono što se stvarno desilo – a to je 1.200 streljanih ratnih zarobljenika i još nekih 700 ubijenih u proboju - kaže Vacić i dodaje:

- Ovo je nepravda i u nama ta nepravda budi veliku emociju. Treba da se proglasimo za genocidni narod upravo na prostoru gde smo mi stradali? Od 1992. do 1995. jedinice Nasera Orića i odredi Mudžahedina vršili su gnusne zločine na pravoslavne praznike – oni nisu streljali, već pekli, mučili ljude i snimali. Radovali su se onome što su radili srpskim ženama i deci. Na jedan perfidan način, koristeći laži, žele da nas optuže za genocid na području gde smo mi stradali.

- Većina članica u Ujedinjenim nacijama nije glasala, to je vrlo bitno. Jedan značajan broj zemalja se uzdržao od glasanja, a jedan deo zemalja je bio protiv, dok su imali varijantu i da uopšte ne glasaju. De fakto nema većinu. Kada je Francuska poražena 1815. na Bečkom kongresu, politika Bonaparte je bila da izazove neki evropski zaplet, zato je on neiskreno ušao u Krimski rat jer je računao da će doneti neki kongres čija će suština potreti razapetost i poraz Francuske iz 1815. godine - kaže Petrović i zapaža:

- Sa tim motivima, Nemačka pristupa problemima 90-ih godina sa željom da se teška hipoteka Nemačke za genocid nad više naroda umanji time što će Srbi biti optuženi za genocid. To je bila njihova politika, još neke velike sile su imale interese da se slama srpski faktor. Postoji i težnja da se Dejton menja, da ne bi bio u korist Republike Srpske.

- Nemci nikada nisu bili osuđeni za genocid. Tokom Drugog svetskog rata krivično delo genocid nije postojao. Oni su politički proklamovani kao izvršioci genocida a Srbija je osuđena na genocid. Proglašena je odgovornom za nesprečavanje genocida i za nekažnjavanje počinioca. Šta znači ta presuda? Kad bi došlo do pravog ulaska Srbije u Evropsku uniju, ne bi samo osnov bio da se prizna Kosovo, već i da se prizna odgovornost za genocid i da se prizna da je bio genocid. To su vrlo opasne stvari i to je podvala koja je spremljena srpskom narodu. Ta podvala je ranije napravljena od strane Zapada - kaže Šešelj i dodaje: