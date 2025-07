- Interesuje me kako su svi oni tako bliski. Mi prethodnih osam meseci pričamo o sudstvu, tužilaštvu, rektoru i sad odjednom vi vidite sve te činioce na jednom mestu. Slika nije potpuna, više činilaca tu fali i mene interesuje pozadina tog skupa. Ko ih je sve okupio i ko ih je slikao - kaže Oberknežev i dodaje:

- Ako govorimo o 28. junu i govornicima kao što su Đokić i kao što je Bodiroga, on ide sa Proglasom, a ja to nazivam kancerogenom pojavom koja ide po čitavoj Srbiji. Vama se predmet iz Višeg tužilaštva sveo na predmet za organizovani kriminal. Tu ima takvih slučajnosti. Kada govorimo o blokaderima plenumašima, tu nema opravdanja, to nisu deca. Fotografija je vrlo zanimljiva, a predsednik je rekao da će u nekom narednom periodu tek isplivati nešto iz svega toga.