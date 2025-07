- Poštovani ministre Vujiću, obraćam vam se kao narodni poslanik u ime hiljada, hiljada građana Srbije. Svakodnevno me zove blizu 200 graana iz cele srbije, kukaju, plaču idu dotle da pomišljaju i najgore jer su zatrpani su rešenjima izvršitelja za račune odnosno dugove za struju koji dobijaju od 2005 - 2006 - 2011 - 2015, a da za iste nikada znali nisu. Kamate premašuju 2 do 5 puta navodnog duga i blokirane su im penzije. Na udaru su oni sa najnižim penzijama od 25.000 dinara i manje i ljudima ne ostaje ni lekove da kupe, a ne da podmire osnovne potrebe. Molim vas u ime svih tih ljudi da izvršite nadzor i da obustavite sva izvršenja dok se ne utvrdi pravni osnov istoga, odnosno da li su dugovi izmišljeni ili ne? Da se otpišu kamate, a ako dug negde i postoji da to penzioneri izmire u EPS i da eps povuče i izopšti izvršitelje. Ovo je veliki problem u Srbiji i kod penzionera i zaposlenih i nezaposlenih građana. Molim vas kao narodni poslanik da odmah reagujete jer ovo ima nesagledive posledice! - napisao je Grgur.