Gajić je to potvrdio naglašavajući da je u pitanju bila "taktička greška" - studentima je izmakla kontrola, a vlast je nametnula svoj ritam.

"Zahtev za vanredne uzbore je iznenada izbačen, u jednom trenutku kada se studentski pokret našao u defanzivi. a to je onaj međuperiod između 15. marta i Vidovdana, kada je predsednik Srbije uspeo da nametne tempo, da tako kažem... Iz jedne defanzivne faze prešao je u napad, prestao je da popušta, i u tom trenutku studenti kao da su malo pogubili konce koje su čvrsto držali u svojim rukama od 22. novembra kada su počele blokade, najpre na FDU a onda i na drugim fakultetima, pa do 15. marta.

On je uspeo da povrati te konce, da ih uzme iz studentskih ruku, diktirao je tempo, izabrana je nova vlada, a za to vreme studenti su blokirali RTS. Dakle, skinili su fokus sa vlasti, dali joj prostor da nesmetano bude izabran kabinet Đura Macuta, i to je bila, po mom mišljenju, taktička greška...", rekao je Petar Gajić.