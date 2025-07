- Situaciju koju imamo na ulicama sa blokaderima, vidno je da neko inicira sukob. Nisu to mirni protestanti, to jesu politički aktivisti, ali neko želi da isprovocira unutrašnji sukob, sukob jednog naroda, a da se primetiti kako nastaje mržnja samo zbog drugačijeg mišljenja. Upravo tu mržnju uvek neko inicira i to uglavnom proističe iz Zapadnih centara moći.

- Mi smo kreirali mržnju koja nije smela da se desi. Ne smeju ljudi da se mrze, a pogotovo jer nema ideoloških razlika. Ovde je samo u pitanju kako vidimo vladanje Srbijom, jedni vide da je to dobro i da se razvijamo, da smo zauzeli međunarodnu poziciju, a drugi to ne vide ili smatraju to manje važnim, pa kažu da ima korupcije, zloupotrebe vlasti i koristoljublja. Jedno i drugo viđenje može da bude tačno u segmentima, ali zašto mržnja, zar nije cilj da se unapredi društvo? Upravo tu stoje višedimenzionalne greške sa više strana jer jedno je boriti se za vlast, a drugo je ovo kako su studenti počeli sa idealima nefunkcionisanja države i da to treba unaprediti, a sasvim suprotno je rušenje države, a mi smo u fazi rušenja Srbije.