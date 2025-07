Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je danas za televiziji Pink da blokaderi drže građane Srbije kao taoce blokirajući mostove i magistrale. Vučević se osvrnuo i na izjave Marinike Tepić i Gorana Ješića o tome da Vučić nije bio u Novom Sadu u subotu na obilasku radova na mostu u okviru Frukogorskog koridora.

-Pravili su košarkašku halu na živom pesku. To je remek delo. Jedno od njegovih remek dela, ostao je upamćen u Inđiji, pravio je koncerte da bi dovukao infrastrukturu. Ova Pančevka treba da uzme svet oko nas, da pogleda šta znači teritorija grada. Onda Vučić nije u Beogradu kad obilazi Expo. Došao bi u centar da se gradi most u centru Novog Sada. Most se gradi na teritoriji Novog Sada, povezuje sremsku i bačku obalu grada. To je apsolutno teritorija Grada, ako neko to zna, znam ja jer sam bio gradonačelnik. Marinika Tepić koja je potpuno izgubila kredibilitet, ona sa mržnjom govori da je to Kać. To je prigradsko mesto, sa 10.000 stanovnika. Ali ona to mrzi. Najbolje je što su njih 50 Novosađani, a oni sa Vučićem su sendvičari, botovi. Zamislite da Bačulov i ovi vode grad, državu. A da ih pitate kada su studirali, šta vam smeta da neki student da ispit? Govorim kao roditelj, on je apsolvent na tom fakultetu. Ja mislim da će biti još mnogo problema u prosveti, a rektor Đokić je radio potpunu destrukciju fakulteta u korist privatnih. Oni rade najbolju antireklamu protiv državnih univerziteta. Napravio sam grešku što nisam insistirao da dođu strani fakulteti - naveo je Vučević.

Ljudima je muka od svega, hoće normalno da žive

Tužilac Nenadić, rektor Đokić i Bojović viđeni su u jednom restoranu zajedno, a Vučević je prokomentarisao da njemu nije mesto za tim stolom.

-Za tim stolom nije moje mesto. Po izrazu lica deluje da im je lepo, deluje da su u dobrom raspoloženju. Obratite pažnju, većina njih je postavljena od diktatorskog režima. I onda nam drže predavanje. Oni su uvrteli u glavu da imaju pravo to da rade, da smeju da blokiraju mostove, magistrale. Ko nije sa vam morate da ga slomite. Idu na kuću gradonačelnice Užica. Da ne kažem što prete porodici Vučić. Ljudima je muka od svega, hoće normalno da žive. Oni maltretiraju celu državu, drže nas kao taoce. Mi smo svi taoci njihovih neostvarenih ambicija. Na toj fotografiji ima predstavnika pravosudnog sistema. Rekao je da će govoriti o tome - naveo je Vučević.

O Tompsonovom koncertu u Zagrebu

Tompson je održao koncert u Zagrebu na kom se veličalo ustaštvo, a prema rečima Vučevića, taj koncert je pokazao kakvo je raspoloženje u Hrvatskoj.

-Kad pogledate slike 1941. i Zagreba sa koncerta, vidite da su iste. Imali ste Velebitski ustanak, NDH, Starčevića koji piše o Srbima, sve najgore u 19. veku, a onda imate sve ovo. Nisam iznenađen sa Tompsonovim koncertom, ne kriju to što jesu, problem je što Srbi neće da prihvate da je tako. Zašto smo imali građanski rat najveći? Nama već krajem 1941. godine kreće rat između četnika i partizana. Gledali su da sve naše razlike istaknu, da se vidi da nismo isti narod. Ko to ne shvata nije ni dosledan da priča o toj temi. Istorijski je dokazano da Srbija nikad nije mogla da izađe na more. Kada smo istorijski i ratno imali pravo, uvek su nas potiskivali. Nekad smo bili toliko zaluđeni da smo u Rijeci 1918. godine ratovali s Italijanima. Građanin Srbije ne zna šta je Bratunac, Brod na Drini, o Jasenovcu načuo. Bratstvo jedinstvo, lažno, je trebalo da pokrije zločine ka nama. Kod nas su se najbolje primale najlošije ideje. Tu imamo sličnosti sa Rusima, i oni su ubijali svoje careve i imperatove. I mi smo znali da ubijemo svoje kneževe, kraljeve, sve do ubistva premijera. Oni koji nas ne vole koriste nas jedne protiv drugih. Ovo je napad na državu - rekao je Vučević.

"Bošnjački lideri prave kontinuitet genocidne politike srpskog naroda"

Vučević se osvrnuo i na izjave bosanskih političara i Plenkovića o Srebrenici istakavši da se neke stvari iznova ponavljaju.

-Neke stvari se ponavljaju. Vidite da u regionu ključa sa svih strana. Čuli ste poruke bošnjačkih lidera iz Srebrenice, oni su direktno optužili Srbiju i Beograd za ono što zovu genocidom. Ponavljam, za mene je mnogo gore što mnogo ljudi u Srbiji ne zna o našem stradanju, što ne zna stradanja u Sisku, Pagu, o Bačkoj raciji 1942, a ovi drugi narodi drže do svojih žrtava. Sada bošnjački lideri prave kontinuitet genocidne politike srpskog naroda. To je sistemski postavljeno i ponavlja se da bi ušlo u glave. Nas su učili da je Nevesinjska puška bila jugoslovenski bunt. To su ludosti. Sad ćete videti koliko će Đuro Macut imati problema oko prosvete. Samo posmatrajte. Videćete koliko će tu biti otpora, za stvar koja je prirodna. Ima opstrukcija sa mnogih strana - rekao je Vučević.

Kurti živi da ostvari velikoalbanski san

Vučević se osvrnuo i na izjavu Zdravka Ponoša o tome kako će izbori biti krajem ove ili početkom sledeće godine.