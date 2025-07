Kako to izgleda kada grupa blokadera sprečava svoje kolege da polažu ispite? Upravo to se dogodilo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu , gde su blokade ispitnog roka prerasle u fizičko onemogućavanje studenata i profesora da pristupe ispitima.

Situacija je eskalirala do te mere da je po prvi put u istoriji fakulteta policija morala da interveniše i zaštiti one koji su želeli da polažu ispite.

- Mi smo došli na naše radno mesto i zamolili studente da dopuste da studentska služba uđe i da dopusti da se studentima pripreme i izdaju potrebna dokumenta za domove, kredite, svedočanstva... Imala sam pozive, kao i moje kolege profesori, od roditelja i studenata, svaki dan po stotine mejlova oko dokumentacije jer se približivaju rokovi za predavanje dokumenata. Pokušala sam sa njima da razgovaram dva dana pre toga, dva sata smo razgovarali, da dopuste službama i profesorima da se vrate u zgradu, a oni su to odbili. Roditelji su zahtevali od mene, kao odgovornog lica, da im ta dokumenta budu dostavljena, a to po zakonu ja moram da uradim - započela je Sević, pa nastavila:

- Neki roditelji su me zvali i rekli da će me tužiti, ali sam rekla šta da radim i da ću probati da rešim. Probala sam dialogom, ali nije uspelo, to je mali broj studenata i stekla sam utisak da oni ne žele dogovor, to nema veze sa mnom, već sa tim da oni ugrožavaju svoje kolege koji žele da uče.