Marko Đuri ć je istakao da je partnerstvo Srbije, Izraela i SAD - partnerstvo budućnosti. To partnerstvo, prema njegovim rečima, može biti od koristi u mnogim oblastima, od ekonomije, preko bezbednosti do građana u celosti.

On je podsetio da je Srbija bila prva država u svetu koja je priznala Balfurovu deklaraciju i pravo države Izrael na postojanje, te dodao da je to prijateljstvo i partnertsvo preživelo test vremena.

„Srpska izbalansirana spoljna politika znači da je Srbija jedinstveno pozicionirana i da ne zna za barijere u saradnji. To je ogromna prilika i za poslovnu zajednicu“, naglasio je on.

On je na skupu podsetio na činjenicu „da se već 648 dana u tamnici Hamasa, okovan u podrumu, teško ranjen i bolestan nalazi izralesko-srpski državljanin Alon Ohel “.

„Čovek koji nije video svetlost dana, kojem nije ukazana lekarska pomoć. Iskoristio bih ovaj skup da uputim još jedan javni apel onima koji ga drže da bez odlaganja oslobode Alona, da mu dozvole da se vrati kući i njemu i drugim taocima. On nije bio vojno lice i njegova porodica i on apeluju za mir. Vreme da je se Alon i svi ostali taoci vrate kući“, podvukao je ministar Đurić.

„Uveren sam da to može da bude izvanredna prilika da se naše pozicije usaglase i približe po mnogim temama. Sasvim sigurno naše partnerstvo orijentisano je ka budućnosti. Postoje stvari iz prošlosti koje treba da razumemo, na kojem retroaktivno ne možemo da utičemo, ali na budućnost možemo da utičemo. Kroz to partnerstvo možemo konkretno da utičemo na probleme kao što je i položaj našeg naroda na Kosovu i Metohiji“, objasnio je on.