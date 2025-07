- Možemo da vidimo i javne istupe određenih tužilaca, pa čak i sudija, koji su otprilike poručili: "Slobodno vi sprovodite svoju građansku neposlušnost, mi smo tu da vas oslobodimo, pustimo iz pritvora i odustanemo od krivičnog gonjenja." Posledice ovakve odluke su opasne . Ona, na primer, može da obeshrabri ovlašćena službena lica, koja su u ovom konkretnom slučaju postupala u zakonitim okvirima. Ti policajci su otklanjali protivzakonitu blokadu magistrale u Užicu, koja bi paralisala jedan deo Srbije. To je bio njihov posao - naglašava Grubešić.

ADVOKAT BLOKADER NAPAO POLICIJU, PRIVEDEN PA PUŠTEN, PORUČUJE: "OPET BIH ISTO URADIO!" To je rezultat odluke suda u Užicu - ohrabruju se budući napadi

- Ispada da je sad normalno udariti na policajca. Niko za to ne odgovara, puste se napadači i raziđu se svako na svoju stranu. Ispada da je samo floskula da je napad na policajca napad na državu. Ovo je strašno šta se događa, ovo je potpuna nebriga za policajce, a što je najgore, svi ćute. Kabineti ćute, nijedan sindikat nije izašao da osudi takav tretman prema policajcima, da blokira sud u Užicu. Ovde nije reč tek o nekom prekršaju, već o krivičnom delu. Napad na policajca je ozbiljna stvar. Da li treba da se desi da policajac pogine, pa da neko bude u pritvoru 30 dana? Ovde nema mesta politici. Policajac je svaki građanin ove Srbije, on se ne deli na leve i desne, on štiti državu, bezbednost svih građana - naglašava Marković.