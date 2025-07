Je l' vidite sav apsurd situacije iz ovih rečenica, koje opisuju ono što se trenutno dešava u Srbiji? Studenti su izašli na ispit. Onemogućeni su da ga polažu na svom matičnom fakultetu, već to rade na Sajmu. Njih od njihovih nazovikolega štiti policija! A njihove nazovikolege, a zapravo blokaderi, koji su okupirali fakultetske zgrade i uništili školsku godinu, mogu se izbrojati na prste - jedne ili obe ruke.

Raspad i jeste, u svakom smislu. A ponajviše blokaderskog pokreta, koji je iz one masovnosti i borbe za ideale, pravdu, funkcionisanje institucija došao do tačke kada njihova okupljanja više liče na neki ritualni skup, dok ih snimaju slučajni prolaznici i intervjuišu lokalni mediji.

Ti isti su do juče pritiskali druge i vršili teror nad njima, a na kraju se pokazalo tačnim ono na šta sve vreme i ukazujemo - pritisak i nasilje oni vrše nad svima koji ne misle isto. Pa bili sistem ili studenti, njima je svejedno kako će napraviti haos u pokušaju da sruše vlast.

I upravo zbog toga smo došli do ovih slika. Do raspada svega... Jer sve ovo prikazano u Novom Sadu nema veze ni sa kakvim "studentskim zahtevima" (ako ih se i oni sami uopšte sećaju). I kad su to konačno shvatili pravi studenti, vratili su se tamo gde pripadaju. Tako se juče 170 studenata prijavilo za ispit, a prekjuče se, prvog dana polaganja ispita, na Novosadskom sajmu pojavilo 59 studenata.

Prema informacijama ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića, svi profesori Pravnog fakulteta u Novom Sadu ušli su u zgradu fakulteta.