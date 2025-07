- Ja sam sa svojom porodicom, svi smo dobro, zahvalan sam svima koji brinu, koji su pružili podršku. Svako svoj posao radi. Ovo jasno pokazuje da postoje ljudi u Srbiji koji ne kriju nasilje, javno su danas pozivali ceo dan da se ide na adresu gde živimo ja i moja porodica. Žao mi je mojih komšija. Hvala svima koji su došli, kakav se šljam skupio. Da vidimo da li će sada Advokatska komora da se javi, jer pozivaju na linč jednog advokata. Nerviraju mog psa, više laje. Jasno je bilo da pozivaju na moju kuću. Moji ukućani su navikli na sve, nema šta nismo doživeli. Idemo dalje. Oni su pre podne blokirali studente Pravnog fakulteta. Oni su zgubidani, nacisti koji idu na tuđe adrese. Mi nikada to ne bismo radili. Nikada nismo išli na kuću Bojana Pajtića. Oni očigledno pate za građanskim ratom, da padne krv. Sigurno nećemo raditi ništa slično, nastavićemo da se bavimo stranačkim aktivnostima. Čujem da je neki sudijski pomoćnik na protestima. Ima raznih ljudi. Sve je to dobro jer su pale maske. Kukavice čekaju noć i mrak. Još jače ću se boriti protiv njih. Nikada se neću skloniti onima koji šire mržnju i još jače ću ih kritikovati. Nikad im se neću pomeriti. Ne mogu da kažem ko će kako reagovati. Što se tiče moje porodice i mene, mi smo još čvršći i odlučniji. Danas su me dodatno ubedili da sam na pravom putu - rekao je Vučević.