Ali, posao ove porodice je drugačiji: oni se bave sprovođenjem politike naručilaca iz inostranstva . Naravno, za to su plaćeni, ali se plata uvijeno, eufemistički naziva „donacijom“. Razlika, doduše, nije samo u nazivu: u biznisu, onom sa pršutom, recimo, važi princip „koliko para, toliko muzike“. U ovom drugom, u „poslovima civilnog društva“, poželjno je svirati i pevati i preko računa, pokazati entuzijazam, da bi se finansiranje nastavilo. Jer, konkurencija je velika… Zato je mali Pavle, čim je izašao iz kratkih pantalona i dorastao za fakultet, morao da se uključi u porodični biznis.

Ali, da prvo podsetimo čitaoce čime se to Cicvarići bave.

Od 2023. do danas uvek je bio tamo gde se konfrontacijom sa policijom stvaraju tenzije: u novembru 2024. pokušao je nasilno da uđe u Rektorat zbog nadstrešnice („policija mi je zavrtala ruku“, žalio se posle); koji dan ranije blokirao Beograd na vodi zbog starog Savskog mosta; tri meseca pre toga bunio se protiv kopanja litijuma; u novembru 2023. u Sremskoj Mitrovici govrio na tribini Proglasa, a prošle nedelje hapšen je u Užicu zbog probijanja policijskog kordona… Nekoliko puta putovao je u Brisel da „objasni situaciju“ tamo gde treba, gostovao je u Utisku ndelje, redovno davao izjave za medije Junajted grupe, u Vremenu mu objavili veliki intervju – sve dakle po pravilima struke. One struke koja se bavi proizvodnjom obojenih revolucija i revolucionara.

Podsetimo, cela stvar je krenula kada je Cicvarić kao predvodnik grupe „Borba“ sa Milom Pajić koordinirao blokadu Rektorata i ostavljao poruke „ruke su vam krvave“. Posle su im studenti oduzeli pravo da istupaju u njihovo ime, jer su prepoznali njihovo političarenje. Sa studentiima je bilo šta je bilo, ono što je nekad počelo kao široki društveni pokret mladih za pravednije društvo, sada se svelo na grupu koja smisao svog postojanja vidi u guranju sa policijom – opet pod komandom Pavla Cicvarića. Svako privođenje – što on dokumentuje fotografijama – za njega je jedna stepenica više ka inostranoj stipendiji. Ostali će dobiti šupalj nos do očiju. Ovo, naravno, više govori o blokaderima, i njihovoj propasti, nego o mladom profesionalcu Cicvariću. Oni su zatvorili krug – od ničega u ništa, on ide dalje.