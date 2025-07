Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonskim putem uživo u programu Informer TV, gde je govorio o najaktuelnijim temama za građane Srbije.

- Hoću da podsetim gledaoce na ono što su govorili pre 7 meseci, a šta danas. Rekli su da će da idu na kuću gradonačelnika Novog Sada, Mićina, u toj igri nepovredivost stana ne postoji, i to su dali za pravo da ukinu to pravo. A na sve to tužilaštvo ćuti. Gospodin Mićin je mesec dana na svojoj poziciji, nije ni bio gradonačelnik pre 7 meseci. Ali to pokazuje da ih nikada nije interesovala istina i institucije, jedino je vlast po svaku cenu - rekao je na početku Vučić.

Kako je dodao, jasno je da Mićin nema nikakve veze ni sa čim, ali oni moraju da dođu u fotelje.

- Ono što se dešavalo juče sa napadom na stan predsednika SNS i mog savetnika Miloša Vučevića. Oni su to uradili smišljeno, organizovano, podižući lestvicu glupiranja i budalesanja. Ovde je reč o opasnim zgubidanima, nije problem što gubite vreme i ne želite ništa da radite, već je problem što želite da nanositi štetu drugim licima, da im sprečavate da se kreću, rade, pravo na rad im onemogućavate. Ovaj napad na Vučevića donosi još nelogičnosti, a što niste išli na adrese onih vila Miloša Vučevića o kojima je pričala Marinika Tepić? Nego ste išli na stan koji je kupljen pre 20 godina na kredit, kad je radio kao advokat i kao opozicionar - naveo je.

Miloš Vučević živi u tom stanu sa svojom porodicom, kada se "banda" skupila da zviždi i maltretira decu.

- Mislili su da će se ljudi povući, da niko drugi ne sme ništa da im kaže, jer će svakog maltretirati. Najavljuju za večeras odlazak kod Mićina, on ima 2 devojčice, ćerkice. Zbog čega? Nije ni bio na funkciji u vreme nadstrešnice. Pričali su da hoće institucije, neće nasilje i ulice, a danas ne kriju da ih neće, kao što smo oduvek znali — već samo ulicu i naselje.

Foto: screenshot Video Plus

O nasilju blokadera

Predsednik je istakao da su tukli policiju i da se privedeni, pa pušteni.

- Da sam ja bio taj student koga su napali naprednjaci, a sami su ih napali, ja bih rekao "pustite ih na slobodu". Rečju se nisu oglasili, nimalo empatije, ti momci nisu ni zaslužili pritvor, dok druga strana pokazuje strast prema mržnji prema onima koji ne misle kao oni. Nisu zažalili ni devojku sa Novog Beograda, koja je bila optužena za ubistvo u pokušaju, i niko se nije pobunio od njih. Unapred vas obaveštavam, daću joj pomilovanje, jer ničim to nije zaslužila! A za mene je strašno što kao predsednik Republike, koji nisam izdao nijedno pomilovanje u prethodnih nekoliko godina moram da izdajem pomilovanja jer naše tužilaštvo ne radi svoj posao - dodao je.

To radi javno, glasno i ne plašeći se ničega, dodao je, jer zna da i zakoni i Bog žele sprovođenje pravde.

- Od početka svega ovoga na osnovu jedne teorije inferiornosti su zasnovali svoju lažnu snagu i moć. Pogledajte ono Ćaci na novosadskoj školi, to su oni ispisali, da bi napravili rasnu teoriju, teoriju inferiornih u odnosu na superiorne, ma kako bili neobrazovani, nemušti, agresivni... Oni! Zato što su tako odlučili i zato što pripadaju toj vrsti društenog taloga, a svi ostali mogu da budu ćaci. Postoji stalna zamena teza na gotovo svakodnevnom nivou - rekao je Vučić.

Kako je dodao, na osnovu novinarskih saopštenja iz Evrope, može se pomisliti da neko svakoga dana hapsi i maltretira novinare N1 i Nove S, ali kada se pogledaju činjenice — to se nije dogodilo nijednom.

- Zamena teza je u sledećem, svakoga dana imate najteže napade na novinare Informera, ponekad Pinka, a nemate tu vrstu osude ni od kakvih udruženja novinara. Ko ste vi da kažete sebi da ste novinare, a pripadate inferiornoj grupi ljudi, po njima. Napadaju od farbi do pesnica, sve to mogu da rade, niko nikada neće reagovati i još će da kažu da su oni ugroženi. Kada tome dodate pristup u rušenju institucija, posebno onih najpopularnijih — protiv predsednika Republike i Vlade — onda ćemo da koristimo dehumanizaciju i njih i porodice, a tada je dozvoljeno sve. Jer on je mnogo gori i o toga, on nije ni životinja, i onda kada pogledate kako na toj strani koju podstiče kriminalac Šolak nema nikakve ideologije.

nasilje u Užicu Foto: Printscreen X

O nasilju u Užicu

Istakao je da se nikada u Srbiji nije događalo da neko ide na kuću ljudi koji drugačije misle.

- Ovo što rade sa Vučevićem, Mićinom.. Plašim se da će se završiti nekom tragedijom, od Bakića, Marinike Tepić. Na kraju će morati da odgovoraju, samo da vidim da se nešto dogodi sa ćerkicama Žarka Mićina.

Predsednik je potom istakao da je nedopustivo stanje u Užicu.

- Nisu u stanju jednu sobu na fakultetu da urede, a kamoli državu. I naravno da je sve od spolja, i zato ovo govorim, da bi neko od tih mladih ljudi mogao da čuje nekog starijeg ko zna o čemu priča. Ono što je za ljude važno — oni su opali skroz, njihovi brojevi su sve lošiji, u glavama i srcima ljudi gube poverenje. Pomislili su da su oni talas velikih promena, bili su neki časni ljudi uz njih, sada i ti ljudi vide da je ovo samo zlo. I da je veliko zlo, sramota ih je da budu deo toga, zato što znaju da nije pitanje Vučevića, nego pitanje svakog od nas - istakao je predsednik.

O inovacijama, prosečnoj plati

Predsednik je dao još jedan dokaz blokaderske netolerancije.

- Oni su zakazali za 20. novi napad na Ćacilend i to vam govori da ne mogu da trpe nijednu tačku otpora i nekoga ko ne misli kao oni. Ne trpe ni da im kažete da hoćemo da radimo i da se ne slažem sa kontejner revolucijom. Ali mi uveliko radimo, po ceo dan, i ulažemo velike napore pravljenja plana Srbija 2035, do kraja godine 1.000 evra prosečna plata, nadamo se. Biće mnogo novina, biće urađeno sve od Bačkog Brega do Vrbasa, do priključenja na glavni auto-put Novi Sad - Subotica. Ne vredi nam da imamo put od Beograda do Subotice, već hoćemo da se spojimo sa Istanbulom, da spojimo jug Srbije i sa Beogradom i sa Evropom - dodao je.

Ogromne su štete napravili zgubidani, ali će se Srbija izvući iz toga, a dodao je napredak i za penzionere i penzije.

- Vi kada napravite nešto što je strašno, uvek pronađete kriminalce Šolaka koji će da vas štite i prave od vas žrtvu. Kao i svaki put što su radili. Dovoljno je reći to je udar Vučića ili nekog drugog na njih. Nije važno što su sve uništili i što su pokrali pare, i to ne jedanput već mnogo puta, a pitanje šta sve rade i zašto su krili istinu, kao ovo u Užicu, pesnicama se tuku, bacaju na zemlju policajce... Budi bar muško, čovek i kaži kriv sam, nemoj da glumiš političku žrtvu, a da ne pričamo o sramoti, da bilo ko u Užicu, stoji iza tako oguljenih anti-Srba kao što su Cicvarić... To treba da vodi Užice? Izvolite neka vodi, neka unište Užice, i svako veče postavite blokadu, je li to hoćete?

Foto: Jakov Milošević

Vučić je rekao da sve ovo govori jer vidi koliko je narodu dosta, i da se ozbiljno bavi svojim poslom, za razliku od njih, kao i da treba da nauče da čitaju istraživanja šta narod želi.

- Ne dao nam Bog da nam se to na ulici okrene. A oni to sve rade jer im je gotova obojena revolucija, jer znaju da nemaju nikakvu šansu. Sve je bila laž od početka, došli smo do toga da bijemo nečiju decu na ulicama. Vučević podneo ostavku ni kriv ni dužan, a pridike mu drži Bojan Pajtić koji to nije uradio. To su apsurdi, neverovatne stvari koje čovek ne može da poveruje. Moraćemo da se borimo! - rekao je i dodao:

- Svi ti ljudi su poznati kao "jaki i hrabri" i to ide kada preko tuđih leđa radite, ali ako mislite da će nešto biti u septembru... u toj Vučićevoj Srbiji imamo para da tri puta odemo na more, i kad se vratimo s mora onda ćemo ponovo da pumpamo. Da li vi stvarno mislite da tako ide? Nema tu više energije, ni ciljeva, ni podrške. Ljudi moraju da me poslušaju kada to govorim, uvek kažem nešto što ne žele da veruju, a slušaju kriminalku dekanku iz Niša ili ne znam koga. Nije politika dugme ni matematika, politika je život, suština, nisu reči već dela, emocije, osvajanje srca i duša ljudi. To je ono što ne razumeju, eto malo pauza za more i Novu godinu, a propalo im je sve - istakao je.

- Plate i penzije će porasti manje nego što bi moglo, jer su nam kontejner revolucijom uništili Srbiju, meri se šteta u milijardama evra. Taj program ćemo predstaviti početkom septembra, a do tada ćemo izračunati štetu kakva je naneta. Ali pristojna i normalna Srbija pobeđuje, uvek, a ljudi ne moraju da brinu, ja sam ovde svakoga dana, osim službenih puteva, ali brinem o svemu i boriću se zajedno s narodom i pobedićemo. A na sledećim izborima će se čuditi kako smo uspeli da ih pobedimo ubedljivije - završio je Vučić.