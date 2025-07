"Rekli su danas da će da idu na kuću gradonačelnika Novog Sada, Mićina, u toj igri nepovredivost stana ne postoji, i dali su sebi za pravo da ukinu to pravo. A na sve to tužilaštvo ćuti. Gospodin Mićin je mesec dana na svojoj poziciji, nije ni bio gradonačelnik pre sedam meseci. Ali to pokazuje da ih nikada nije interesovala istina i institucije, jedino je vlast po svaku cenu", rekao je na Vučić obraćajući se na Informer TV.