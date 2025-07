"Ja prvi put sada srećem ljude, danas sam sa jednim čovekom, nebitno, zanatlija je, ima radnju, vrlo simpatičan inače, pričali smo, on je rekao, dobio je dete... Kaže: "Evo imam čime da se bavim, inače ja bih išao i tukao i palio kuće" , rekao je Korać.

Nakon ovih brutalnih pretnji i izjava preksinoć se u Novom Sadu dogodio brutalni napad blokadera. Napadnuta je kuća lidera naprednjaka Miloša Vučevića, koji je izjavio da iza organizovanja skupa ispred zgrade u kojoj on živi sa svojom porodicom stoje Marinika Tepić i Bojan Pajtić.

Skup blokadera ispred njegove porodične kuće na 200 metara od porodilišta, kako je istakao, pokazuje da njima ništa nije sveto i da ih ni za šta nije briga. Vučević je kazao da su njegova porodica i on dobro nakon tog skupa, kao i da su malo više uznemirene majka i sestra, koje sve to teže podnose:

"Izvinjavam se komšijama što su morali da trpe to što smo doživeli. Na 200 metara od moje kuće je jedino gradsko porodilište, oni su se okupili, pravili buku gde se nalazi porodilište i ne samo uznemiravali mene i moju porodicu, komšije, već i žene koje se tamo porađaju. Blokaderi su sebi uvrteli u glavu da imaju pravo da rade sve, da blokiraju ulice i puteve, da spreče studente da polažu ispite, da mogu da dođu na nečiju adresu", rekao je lider SNS.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je da okupljanje blokadera ispred zgrade u Novom Sadu u kojoj stanuje predsednik SNS i bivši premijer Miloš Vučević predstavlja uvod u politički terorizam i proizvod dugotrajne obojene revolucije, kao i da je Vučević politička žrtva iživljavanja agresivne manjine. Stanković je rekao da, ako je povod tog okupljanja odluka suda i pomilovanje koje je dao predsednik Srbije, to, kako kaže, znači da se ne uvažavaju institucije ove zemlje.

EVO ODAKLE ŠTIMAC VODI OBOJENU REVOLUCIJU - IZ LUKSUZNOG HOTELA U GRČKOJ! Građane šalje na ulicu, a on uživa na moru - PUMPANJE LEVEL "ALL INCLUSIVE"

"Javno je objavljen otvoreni poziv na linč nekadašnjeg gradonačelnika i njegove porodice. Objavljen je poziv za udruživanje u mržnji sa ciljem da se ulica u kojoj žive Vučević i njegova porodica pretvori u poprište bezakonja i haosa. To je akcija mržnje, hajke i progona, nezapamćena u istoriji grada. Pozivam na uzdržavanje od retorike mržnje. Pozivam na razum. Kontinuirane osmomesečne blokade već su odgovorne za mnoge nepotrebne patnje Novosađana. Ostavimo mržnju po strani i odaberimo razum ", poručio je Mićin.



- Došli su na adresu gde živim sa suprugom i dve male ćerke. One su zabrinute i ja sam. Dolaženje na kućne adrese je nenormalno, to je nešto što se nikada do sada nije radilo u politici - rekao je Mićin.

Ovo više nije protest, već linč. Adrese su pretvorili u mete, a porodice u taoce političke borbe. I pitanje više nije ko je sledeći, već kada će neko stradati.