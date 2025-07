- Nikad im se neću pomeriti. Ovim su me dodatno ubedili da sam na pravom putu. To jasno pokazuje da postoje ljudi u Srbiji koji ne kriju nasilje. Oni očigledno pate za građanskim ratom i za time da padne krv. Na dvesta metara od moje kuće je i gradsko porodilište, a oni su se tu okupili, pravili buku i uznemiravali, ne samo mene i moju porodicu, već i žene koje se tamo porađaju.

- Da se bivšem predsedniku Vlade, predsedniku najveće parlamentarne strake, bivšem gradonačelniku u njegovom gradu desi napad na porodičnu kuću, to je nešto što svi moraju da osude i to je nešto što mora sve da nas opomene kao društvo. Jer, kada se određena grupa ljudi tako osmeli da preuzme tu ulogu u društvu, a to je monopol fizičke prinude, jer meni se čini da oni žele da imaju monopol fizičke prinude i da kontrolišu ko, recimo, može da uđe ili izađe iz kuće ili da se oseća ugroženo u svom domu, to je nešto što ne sme da se desi i nešto što je samo jedan korak do anarhije - rekao je Srđan Barac, analitičar.