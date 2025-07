Slušaj vest

U Novom Sadu odigrao se incident u režiji blokadera, kada je grupa njih okupirala ulicu u kojoj živi predsednik SNS Miloš Vučević, u nameri da sprovode haos i onemogućavaju normalan život ljudi. Vučević je istakao da iza toga stoje Marinika Tepić i Bojan Pajtić, kao i da sinoćni skup predstavlja direktan poziv na linč. Vučević je rekao da je on dobro, ali da je njegova porodica uznemirena i da teško podnosi situaciju.

Incident koji se dogodio, poslednji je u nizu primera nasilnog ponašanja blokadera. Gradonačelnik tog grada Žarko Mićin poručio je da je reč o nezapamćenom činu direktnog ugrožavanja bezbednosti. Uz izvinjenje komšijama, Vučević je rekao da sinoćni skup predstavlja direktan poziv na linč, koji podseća na tridesete godine prošlog veka

O ovoj temi su u emisiji "Usijanje", koja se emituje na Kurir televiziji govorili Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Dragan Vujičić, novinar i Sava Stambolić, iz Centra za društvenu stabilnost.

Za večeras u osam sati protestanti su najavili da će blokirati ulicu u Novom Sadu u kojoj živi gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, on se uključio u emisiju i tom prilikom objasnio kako gleda na ovakvu pretnju:

- Ne osećam se najbolje, ne samo da oni dolaze u moju ulicu, već su najavili da dolaze ispred mog ulaza. Zgrade su jako blizu i to će biti uznemirujuća scena za sve, ako budu pravili buku, uznemiriće moje komšije. Komšijama sam se unapred izvinio i drago mi je što mi je veliki broj njih pružio podršku, to mi mnogo znači. Oni su došli na adresu gde živim sa suprugom i dve male ćerke. One su zabrinute i ja sam. Moje ćerke bi, nažalost, mogle da dožive ono što se dogodilo juče, kada su vređali Miloša Vučevića. Dolaženje na kućne adrese je nenormalno, to je nešto što se nikada do sada nije radilo u politici - kaže Mićin i dodaje:

- Ja ovo nisam zaslužio, nemam veze sa otvaranjem železničke stanice, jedino nisam nikada hteo da se sakrivam i bežim od tih ljudi, moje namere su iskrene. Velika mi je čast što sam gradonačelnik, želim da nastavim da živim normalno u Novom Sadu i zato sam od početka gradio dijalog, i evo kako mi se vraća. Dobio sam vrlo ružnih pretnji u toku dana na društvenim mrežama. Ja mojim članovima porodice nisam ni govorio. Ćerke osećaju da smo svi uznemireni. Vrlo je velika verovatnoća da će se pojaviti. Ja im ovo neću zaboraviti. Nadam se da se ovo od juče neće tolerisati, ne mogu da razumem zašto dolaze da maltretiraju moje komšije i moju porodicu. To što rade nije normalno, ovo je neka nova faza koja je meni nerazumljiva.

Bakarec je pružio podršku gradonačelniku i poručio da rulja dolazi da linčuje, da je to fašistička pretnja uporediva sa nacističkim metodama, te da institucije moraju hitno da reaguju i zaštite Žarka Mićina i njegovu porodicu:

- Žartko izdrži, kao što su došli, tako će i otići. ićin ima dvoje male dece, obojica žive u skromnom naselju. Rulja dolazi da linčuje, Žarko je pomenuo da im nudi dijalog, ali bi mu ja preporučio da ne izlazi jer bi ga možda napali. Oni žele reakciju polcije i reakciju medija, to se nikada neće desiti. Naši mediji su odgovorni i nikada neće postupiti kao NOVA S, koja je objavila adresu Žarka Mićina, mora neko da reaguje, neki tužilac. Oni su objavili danas da imaju točak nesreće, pa na kome se zaustavi - kaže Bakarec i dodaje:

- Prikazali su da je Žarko Mićin dobitnik nesreće. Juče se nije ništa desilo, ali je to bila fašistička pretnja, oni se neće zaustaviti na tome. Pre sedam dana, došla je manja gomila i napala kuću Dragana Vučićevića, srećom nikog nije bilo, ali su vandalizovali kuću. Setmo se da su napali 2019. godine kuću . Moramo da osuđujemo fašizam, jedino doba kada su se takve stvari događale su 30-e godine u Nemačkoj, kada su nacisti dolazi do kuća Jevreja. Isto to se radilo u Ustaškoj Hrvatskoj.

Vujičić upozorava da nasilje koje sprovodi rulja podseća na istorijske zločine iz 1942. i naziva ga "ustašlukom", ističući da ovakve scene mogu eskalirati i u Beogradu ako se hitno ne reaguje:

- Moć rulje je u nasilju. Mi smo ovo imali 42' godine kada su Ustaše došli u Novi Sad, Andrić je pričao o tome. Mora da se zaustavi nasilje. Mi imamo falange koji vam dolaze pred kuće. To je 100,150 ljudi, ja ovo gledam kao Ustašluk. Srbi koji su bačeni u Dunav su u Jevrejskom groblju. Ovo što vidimo će se događati i u Beogradu, ako nešto ne postupimo. Ovo je sramotno, Beograd je ostao bez Univerziteta, hajde ljudi da se urazumimo. Policija radi svoj posao, ali mi je izuzetno žao šta se dogodilo u Užicu, ko sme da probija kordon? Znate li koliko je to robije - istiće Vujičić.

Sa druge strane Stambolić tvrdi da je razlog smišljenog napada na Žarka Mićina upravo njegova saradnja sa predsednikom Srpske napredne stranke, Milošem Vučevićem:

- Niko nema pravo ovo da radi. Mićin i Vučević su dugogodišnji saradnici i to je jedan razlog zašto je etiketiran. On prikazuje najbolji duh Novog Sada, za nekoliko meseci je uvek bio otvoren za razgovor. Imali smo snimke gde ga opkoljavaju na ulici i vređaju dok on ne pokazuje nikakvu mržnju prema njima. Upravo takve ljude to još više razjari. Gradonačelnik je pokazao na delu da zaista stoji pri svojim rečima, oni su hiljadu puta pokazali da ne žele nikakav dijalog.

