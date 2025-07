Mićin je danas ranije za Kurir TV rekao da je njegova porodica zabrinuta.- Oni su došli na adresu gde živim sa suprugom i dve male ćerke. One su zabrinute i ja sam. Moje ćerke bi, nažalost, mogle da dožive ono što se dogodilo juče, kada su vređali Miloša Vučevića. Dolaženje na kućne adrese je nenormalno, to je nešto što se nikada do sada nije radilo u politici - kaže Mićin i dodaje: